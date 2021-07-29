У Запоріжжі береги Дніпра з'єднали мостом (фото)

Вага фінішної секції з додатковим обладнанням сягнула 780 тонн

Лівий берег Дніпра та острів Хортиця поєднав металевий каркас – там встановили останню секцію вантового мосту. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору у Facebook.

За інформацією, вага фінішної секції з додатковим обладнанням сягнула 780 тонн.

Відомо, що надалі мостобудівники почнуть обварювати металоконструкції в єдину прогонову будову, а потім відбудеться процес опускання її на проєктні відмітки, тобто на капітальні опори мосту.

У повідомленні уточнюється, що вантовий міст з 166-метровими пілонами є найвищим в Україні. 2004 року почали його будувати. А згодом через нестачу фінансування будівництво було заморожено, відповідно він перетворився на пам’ятник корупції.

У 2020 завдяки «Великому будівництву» зведення відновили.

Відомо, що оновлений міст складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі два позакласних мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Загальна довжина становить понад дев’ять км.

Додамо, що Київська міська держадміністрація збільшила загальну вартість робіт із будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 млрд грн до 1,998 млрд грн.

Нагадаємо, що Україна планує побудувати міст через Дністер у Молдову коштом державного бюджету.

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