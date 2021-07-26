Поблизу Могилів-Подільського вперше за півстоліття відремонтують міст (фото)

Старий міст облагородять та відремонтують за європейськими стандартами

Протягом 2021 року планують відремонтувати 150 мостів по всій Україні

В рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» міст, розташований на км 27+151 траси О-02-12-04 Вендичани-Чернівці-Томашпіль, відремонтують до кінця 2021 року. Про це повідомила Вінницька ОДА.

Міст розташований поблизу селища Чернівці Могилів-Подільського району. «Недоліки суттєво впливають на безпеку руху транспортних засобів та пішоходів, а також на несучу здатність конструкцій мосту», – зазначив керівник ОДА Сергій Борзов.

Відомо, що до кінця року мостобудівники відремонтують нижню частину опори шляхом бетонування зруйнованих частин, відремонтують прогонові плити перекриття, замінять перильне огородження, відремонтують тротуарні плити та влаштують бар’єрне огородження прогонової будови та на під’їздах.

Нагадаємо, що координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко розповідав, що 2021 року по всій Україні буде відремонтовано та побудовано 6 500 км доріг європейської якості та 150 мостів.

Додамо, що на Вінниччині, поблизу села Сьомаки Жмеринського району, відбувається ремонт мосту, якому понад 80 років.

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