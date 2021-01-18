Україна фінансуватиме будівництво мосту через Дністер у Молдову

Також, буде побудована магістраль, яка з'єднає Київ та Кишинів

Домовленість про будівництво мосту було досягнуто під час візиту до України президента Молдови Майї Санду

Україна планує побудувати міст через Дністер у Молдову коштом державного бюджету. Про це в інтерв'ю ТСН заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, міст через Дністер буде побудований у районі Ямполя Вінницької області.

«Фінансування будівництва цього мосту буде здійснюватися коштом державного бюджету України. Зазначу, будівництво всього мостового переходу здійснюється коштом України», – зазначив Жовква.

Крім того, буде побудована магістраль, яка з'єднає Київ та Кишинів. «Укравтодор» вже працює над забезпеченням фінансування дороги, яка дозволить дістатися з однієї столиці до іншої за п'ять годин.

При цьому більшу частину магістралі вже побудовано чи відновлено. Молдова буде добудовувати свою частину.

«Молдова, зі свого боку, добудовуватиме власну частину цієї магістралі. І, знову ж таки, у них частина цієї дороги вже побудована. Тому це абсолютно реалістичний проєкт із реалістичним фінансуванням. Залишилося тільки його виконати. Відповідні доручення двох президентів українська і молдовська сторона отримали», – додав Жовква.

Нагадаємо, що Україна і Молдова хочуть побудувати швидкісну магістраль і спростити перетин кордону.

Як повідомлялося, 12 січня Володимир Зеленський зустрів Санду в Маріїнському палаці. Президентка Молдови здійснює свій перший візит в Україну.

Президент Молдови Майя Санду під час офіційного візиту в Київ привітала почесну варту фразою «Слава Україні».

Напередодні стало відомо, що Зеленський і Санду зустрінуться без журналістів.

Крім того, президентка Молдови Майя Санду приїхала до Києва підписати низку документів.