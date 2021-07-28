Реконструкція Шулявського мосту подорожчала майже до 2 млрд грн

Реконструкція шляхопроводу подорожчала майже удвічі від початкової вартості

Київська міська держадміністрація збільшила загальну вартість робіт із будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 млрд грн до 1,998 млрд грн. Про це йдеться у розпорядженні КМДА.

Розпорядження про реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана підписав в.о. голови Микола Поворозник 21 липня. Міський голова Віталій Кличко у цей час перебував у відпустці.

Експертний звіт про корегування проєкту був затверджений ще в березні 2020 року, пише Хмарочос. Розпорядження скасовує дію попереднього, відповідно до якого кошторисна вартість робіт становила 1,0499 млрд грн.

Станом на березень 2020 року на будівництво шляхопроводу витратили 624,8 млн грн із загальних 1,998 млрд грн.

Нагадаємо, реконструювати Шулявський шляхопровід вирішили після аварії в лютому 2017 року, коли частина мосту впала на припарковані автомобілі. Початкова вартість робіт оцінювалася у 830,12 млн грн.

Роботи з демонтажу старого мосту почалися в березні 2019 року.

28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі.

Для добудови шляхопроводу Київ хоче знести цех №5 «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній «Більшовик»).