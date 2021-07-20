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    Зруйнований міст, підтоплені будинки: на Київщині негода наробила лиха (фото)

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    На мостовій переправі зруйновано одну бетонну огорожу - Зруйнований міст, підтоплені будинки: на Київщині негода наробила лиха (фото)
    На мостовій переправі зруйновано одну бетонну огорожу
    Фото: ДСНС

    Рятувальники продовжують надавати допомогу з відкачування води з приватних домоволодінь

    19 липня на території Київської області внаслідок сильного дощу та поривів вітру сталося підтоплення приватних домогосподарств, падіння дерев і руйнування мостової переправи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, у с. Софіївська Борщагівка на вул. Лесі Українки в п’ятиповерховому житловому будинку сталося підтоплення чотирьох гаражів у підвальному приміщенні. За допомогою мотопомпи рятувальниками відкачано воду з території гаража, де знаходився електроавтомобіль Nissan.

    У м. Фастів на вул. Садовій рятувальниками проведено відкачування води з приватного домогосподарства та житлового будинку.

    Наразі рятувальники продовжують надавати допомогу з відкачування води з приватних домоволодінь.

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    Зруйнований міст, підтоплені будинки: на Київщині негода наробила лиха (фото)
    Зруйнований міст, підтоплені будинки: на Київщині негода наробила лиха (фото)
    Зруйнований міст, підтоплені будинки: на Київщині негода наробила лиха (фото)
    Зруйнований міст, підтоплені будинки: на Київщині негода наробила лиха (фото)

    Крім того, 19 липня внаслідок погодних умов стався зсув опорної плити мостової переправи через річку Кам’янка, яка проходить під автошляхом Кременець–Ржищів.

    Зруйновано одну бетонну огорожу з двох гребель довжиною по 6 метрів кожна. Рівень води піднявся на 20 см, підтоплень житлових будинків наразі немає.

    До відновлювальних робіт залучено автокран, проводиться заміна бетонних плит.

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    У Києві під час потужної зливи 19 липня впали приблизно 150 дерев.

    Теги: ДСНС Київщина рятувальники потоп негода
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    Зруйнований міст, підтоплені будинки: на Київщині негода наробила лиха (фото)