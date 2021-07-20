Зруйнований міст, підтоплені будинки: на Київщині негода наробила лиха (фото)
Рятувальники продовжують надавати допомогу з відкачування води з приватних домоволодінь
19 липня на території Київської області внаслідок сильного дощу та поривів вітру сталося підтоплення приватних домогосподарств, падіння дерев і руйнування мостової переправи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Так, у с. Софіївська Борщагівка на вул. Лесі Українки в п’ятиповерховому житловому будинку сталося підтоплення чотирьох гаражів у підвальному приміщенні. За допомогою мотопомпи рятувальниками відкачано воду з території гаража, де знаходився електроавтомобіль Nissan.
У м. Фастів на вул. Садовій рятувальниками проведено відкачування води з приватного домогосподарства та житлового будинку.
Наразі рятувальники продовжують надавати допомогу з відкачування води з приватних домоволодінь.
Крім того, 19 липня внаслідок погодних умов стався зсув опорної плити мостової переправи через річку Кам’янка, яка проходить під автошляхом Кременець–Ржищів.
Зруйновано одну бетонну огорожу з двох гребель довжиною по 6 метрів кожна. Рівень води піднявся на 20 см, підтоплень житлових будинків наразі немає.
До відновлювальних робіт залучено автокран, проводиться заміна бетонних плит.
Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.
Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».
За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.
У Києві під час потужної зливи 19 липня впали приблизно 150 дерев.