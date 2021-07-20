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    У Запоріжжі цегляний паркан упав на чоловіка (фото)

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    Через цю пригоду чоловік отримав серйозні травми - У Запоріжжі цегляний паркан упав на чоловіка (фото)
    Через цю пригоду чоловік отримав серйозні травми
    Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

    Чоловік був зайнятий земельними роботами, коли його причавила «стіна» з цегли

    Сьогодні у Запоріжжі на чоловіка обвалився паркан. Пригода сталася близько дев’ятої години ранку на території приватного домоволодіння на вулиці Миколи Ласточкіна. Про це інформує Depo.Запоріжжя.

    Відомо, що чоловік був зайнятий земельними роботами, коли його причавила «стіна» з цегли.

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    У Запоріжжі цегляний паркан упав на чоловіка (фото)
    У Запоріжжі цегляний паркан упав на чоловіка (фото)
    У Запоріжжі цегляний паркан упав на чоловіка (фото)
    У Запоріжжі цегляний паркан упав на чоловіка (фото)

    Рятувальники оперативно відреагували на ситуацію та витягли з-під уламків постраждалого.

    Через цю пригоду чоловік отримав серйозні травми. Працівники швидкої допомоги забрали його до лікарні. Розпочато розслідування обставин невтішної пригоди.

    Додамо, що у Львові обвалилася стіна нежитлового будинку.

    Також другий під’їзд аварійного чотириповерхового будинку, під завалами якого у 2019 році загинуло вісім осіб, зруйнувався у Дрогобичі.

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    Теги: Запоріжжя рятувальники чоловік
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    У Запоріжжі цегляний паркан упав на чоловіка (фото)