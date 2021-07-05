У Лаврі б’ють на сполох: печерам загрожує обвал

Московська церква просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути можливість виділення коштів для проведення невідкладних протиаварійних робіт

Києво-Печерська лавра просить владу допомогти терміново ліквідувати аварійну ситуацію в лабіринтах Ближніх печер. У разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів печер, що може привести до людських жертв. Про це повідомляє Центр інформації церкви Московського патріархату.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел звернуся з листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У ньому він просить допомогти зберегти пам'ятник архітектури національного значення - «Лабіринти Ближніх печер» (корпус № 90), який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У листі настоятеля Лаври повідомляється, що внаслідок природних і техногенних факторів гідрологічні умови аварійних ділянок в лабіринті печер залишаються складними.

«Багаторічна амортизація і незадовільний стан підземних інженерних комунікацій, а також весняне сніготанення призводять до насичення водоносного горизонту над печерами і підтоплення печерного комплексу. Постійний моніторинг стану лабіринтів Ближніх печер свідчить про те, що рівень зволоженості ґрунтів, де розташований пам'ятник, останнім часом істотно збільшився. За результатами неодноразово скликаних комісій техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) щодо стану аварійних ділянок печер, ситуація визначена як надзвичайна регіонального масштабу», – повідомив митрополит.

Він нагадав, що зазначені ділянки задіяні в паломницькому маршруті. А це означає, що «в разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів печер, що може привести до непоправних втрат і людських жертв».

Митрополит московської церкви попросив Шмигаля розглянути можливість виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для проведення невідкладних протиаварійних робіт, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації.

Ближні або Антонієві печери – комплекс підземних печер в Києво-Печерській лаврі. Ширина печер - 1,5 метра, висота – 2,5 метри. Загальна довжина підземних коридорів Ближніх печер становить 383 метри.

Печери складаються з трьох вулиць, пов'язаних між собою переходами. Головна вулиця - Печерна, до якої примикає найдавніша у Ближніх печерах церква Введення Богородиці в храм. Ще одне з найдавніших відгалужень у Ближніх печерах веде до так званої загальної трапезної печерських отців, де при преподобному Антонії братія збиралася на спільну трапезу. У печерах збереглася велика кількість житлових келій. Поховання преподобного Антонія розташоване в закритому завалом відгалуженні печер навпроти церкви в його честь, побудованої в кінці XVI - початку XVII століття.

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