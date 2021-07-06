Обвал в Одесі, скандал із «скрипалем Януковича» та арешт боргів із рахунків. Головне за 6 липня

«Главком» підготував головні новини за 6 липня

В Одесі на вулиці Степовій обвалилася стеля у житловому багатоквартирному будинку. Під завалами знайшли тіло жінки.

Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт. Кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть.

Нардепа від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука доставили ввечері 6 липня до суду на засідання.

Парламентська Асамблея ОБСЄ сьогодні ввечері прийняла термінову резолюцію, яка була ініційована Україною, та суворо засуджує окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка

Сьогодні в Одесі на вулиці Степовій обвалилася стеля у житловому багатоквартирному будинку. Під завалами знайшли тіло жінки.

Обвалилося міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхової житлової будівлі на площі 20 квадратних метрів.

Під час проведення аварійно-пошукових робіт знайшли тіло господарки квартири 1938 року народження, медики констатували смерть.

Кошти арештують, але не заберуть. Роз’яснення Мін'юсту щодо списання боргів за комуналку

Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт. Міністерство наголосило, що кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть.

«Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів», – заявили у міністерстві.

Як пояснили у Мін'юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, – його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.

Медведчука терміново доставили до суду

Нардепа від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука доставили ввечері 6 липня до суду на засідання. Його соратники обурені через це, зокрема Вадим Рабінович написав, що «на збори дали 10 хвилин».

Інший соратник Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що прокуратура хоче продовжити терміни досудового розслідування у справі Медведчука.

Нагадаємо, 12 травня Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні ведення війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

ПА ОБСЄ прийняла українську резолюцію. Російська делегація розлютилась і втекла

Попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії, Парламентська Асамблея ОБСЄ сьогодні ввечері прийняла термінову резолюцію, яка була ініційована Україною, та суворо засуджує окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Очільник делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв повідомив, що резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську потоку та Азовське море.

Резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітарізацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Комісія не змогла обрати очільника «Мистецького арсеналу», але більшість голосів зібрав «скрипаль Януковича»

Конкурсна комісія не змогла обрати нового директора «Мистецького арсеналу», вибори якого проходили 6 липня. Жоден з дев'яти кандидатів не набрав необхідних п'ять голосів.

Після такого результату тепер проведуть новий конкурс. Коли він відбудеться, оголосять найближчим часом. Директора головної культурної інституції країни мають обрати на наступні 5 років.

В Україні подорожчали послуги таксі

Українські служби таксі піднімають ціни. В липні одразу два популярних сервіси повідомили про подорожчання своїх послуг.

Так, тарифи на перевезення підняв Uber. Сервіс вже розіслав водіям лист з новими розцінками. Точна дата, коли оновлені розцінки почнуть діяти, поки невідома, але відзначається, що це станеться протягом поточного місяця.

Подорожчали поїздки і у Bolt. Інформація про нові тарифи вже опублікована в інформаційному telegram-каналі для водіїв Києва.

Платити за опалення влітку. Кияни отримають оновлені квитанції

Столиця вводить авансовий платіж за опалення. Це означає, що за бажанням певну оплату за тепло можна буде зробити в літній період.

На думку столичних чиновників, це допоможе вчасно розпочати опалювальний період у Києві, зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими, а також зменшить навантаження на споживачів.

Рекомендовані авансові платежі за тепло – нова графа в платіжках «Київтеплоенерго» в липні. Передоплата дозволить знизити фінансове навантаження на клієнтів взимку.

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