Бойовики демонтують у Донецьку кафе «Сєпар», щоб побудувати меморіал Захарченку



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Терміни початку робіт не уточнюються

Влітку минулого року Захарченка підірвали у кафе «Сєпар»

Бойовики планують демонтувати у центрі Донецька будівлю кафе «Сєпар, щоб на його місці побудувати меморіальний комплекс на честь ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, якого підірвали у цьому кафе.

Як повідомляють «Новини Донбасу», про це повідомили в «адміністрації глави «ДНР» Дениса Пушилін.

Терміни початку робіт не уточнюються.

Також «ДНР» проводить онлайн-голосування, пропонуючи вибрати один з шести варіантів меморіального комплексу.

Як відомо, 31 серпня 2018 року у центрі Донецька в ресторані «Сєпар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.