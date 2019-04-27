У Запоріжжі жінка потрапила під потяг



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На залізничному вокзалі Запоріжжя-1 жінка потрапила під поїзд

Технічний поїзд на смерть збив жінку

На вокзалі «Запоріжжя-1» технічний поїзд на смерть збив жінку. Про це повідомляє gazeta.zp.ua. «Мабуть, вона намагалася перебігти на іншу колію не по переходу, а по залізничних коліях», - йдеться в повідомленні. За попередніми даними, жінка не вижила. За даним фактом проводяться перевірки, передає УНІАН.

Як повідомляв «Главком» раніше, 11 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва загинув чоловік. За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в недозволеному місці і потрапив під колеса.