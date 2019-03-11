На Центральному вокзалі Києва потяг збив на смерть чоловіка
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Чоловік отримав травми, несумісні з життям
У понеділок, 11 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва загинув чоловік. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».
За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в недозволеному місці і потрапив під колеса.
Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці.
Обставини трагедії з'ясовуватиме слідство.
Як повідомлялося, 3 березня близько 8:00 на залізничній колії у Львові було виявлено тіло чоловіка. Хлопець помер від травм, яких він зазнав унаслідок наїзду потяга. Пізніше з'ясувалося, що він був киянином і служив у Нацгвардії.