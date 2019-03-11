  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Центральному вокзалі Києва потяг збив на смерть чоловіка

    • Розсилка
    На Центральному вокзалі Києва потяг збив на смерть чоловіка

    Чоловік отримав травми, несумісні з життям

    У понеділок, 11 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва загинув чоловік. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

    За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в недозволеному місці і потрапив під колеса.

    Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці.

    Обставини трагедії з'ясовуватиме слідство.

    Як повідомлялося, 3 березня близько 8:00 на залізничній колії у Львові було виявлено тіло чоловіка.  Хлопець помер від травм, яких він зазнав унаслідок наїзду потяга. Пізніше з'ясувалося, що він був киянином і служив у Нацгвардії.

    Читайте також
    Київ смерть потяг чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ