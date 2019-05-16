У Запорізької області під час селфі загинули двоє шестикласників
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Розсилка
Підлітки намагалися зробити селфі, стоячи на краю зрошувального каналу
У Запорізької області двоє учнів 6-го класу, стоячи на краю зрошувального каналу, намагались зробити селфі, але послизнувшись, впали у воду. Внаслідок чого підлітки загинули.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.
«15 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району, поблизу залізничної платформи, в зрошувальному каналі виявлено трупи малолітніх 2007 та 2006 років народження», - говориться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що підлітки намагалися зробити селфі і через необережність впали у воду.
Зазначається, що тіла дітей оглянуто та направлено до моргу. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією «Нещасний випадок».
Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області група підлітків хотіла зробити селфі на металевому залізничному мосту, і один з хлопців отримав ураження електричним струмом і впав на землю із семиметрової висоти.