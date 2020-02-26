Гончарук прокоментував чутки про призначення на його місце Тігіпка



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук поки не збирається писати заяву про відставку

«Скільки себе пам’ятаю, мене звільняють», – сказав Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

«Слухайте, скільки себе пам’ятаю, мене звільняють. Тому я звик до таких питань. Уряд працює в нормальному звичному режимі», – сказав Гончарук.

Він додав, що «жодних заяв не писав і з президентом таких тем не обговорював».

«Я пана Сергія Тігіпка, дійсно, бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими. Я за останній місяць «подивився» близько 20 осіб, нам, дійсно, потрібне підсилення радниками, можливо, на якусб посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість», – зазначив Гончарук.

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з колишнім віцепрем’єром Сергієм Тігіпком. У нього запитали, чи правда, що він веде переговори з Тігіпком про посади для нього в уряді. «Я, дійсно, з багатьма людьми веду співбесіди… І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда», – сказав Зеленський.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Відзначимо, раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про нібито можливе призначення Тігіпка прем'єр-міністром. Деякі ЗМІ з посиланням на обізнані джерела стверджують, що «це питання вирішене на 99%». Водночас в уряді запевняють, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук поки не планує подавати у відставку.

Олексій Гончарук очолив уряд наприкінці серпня 2019 року, ставши наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. До цього він очолював аналітичну організацію «Офіс ефективного регулювання» (BRDO).

17 січня стало відомо, що Гончарук написав заяву про відставку і передав її Зеленському. Це сталося після того, як у мережу «злили» файли, змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді. Тоді відставка Гончарука не відбулася.

Нагадаємо, протягом 2002-2004 років Тігіпко очолював Нацбанк України. Тричі був народним депутатом. У 2010-2012 роках був віцепрем'єр-міністром з питань соціальної політики в уряді Миколи Азарова. Також був заступником голови Партії регіонів. Кандидат економічних наук.

2010 року Тігіпко балотувався у президенти України (тоді переміг Янукович). На виборах йому допомагав Дмитро Разумков, який нині очолює Верховну Раду. Тігіпко дружить із родиною Разумкових. 1997 року саме Разумков-старший рекомендував молодого банкіра Тігіпка на посаду віцепремʼєр-міністра з економічних питань в уряд Павла Лазаренка.

Тігіпку належить низка компаній, зокрема «Таскомбанк» та Universal Bank (філією якого є Monobank). Статки Тігіпка оцінюють у понад 400 мільйонів доларів.