Верховна Рада скликає позачергове засідання на вимогу Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позачергове засідання парламенту відбудеться у середу

Верховна Рада України збереться на позачергове пленарне засідання.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

«Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України», - йдеться в повідомленні.

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 4 березня 2020 року.

«Цим розпорядженням апарату Верховної Ради України доручається забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України 4 березня 2020 року та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому», - повідомили у парламенті.

Про те, якій темі присвячується позачергове скликання парламентарів, у повідомленні не сказано.

До слова, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

Тема зміни уряду останніми днями обговорюється політиками та експертами. Зокрема, експерт Кирило Сазонов вважає, що у разі призначення на посаду прем'єр-міністра України олігархів Сергія Тігіпка або Валерія Хорошковського, рейтинг чинної влади обвалиться остаточно.