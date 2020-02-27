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    Рейтинг Зеленського за два місяці впав на 13% - соцопитування

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    Президента Володимира Зеленського підтримує менше українців, ніж торік&nbsp; - Рейтинг Зеленського за два місяці впав на 13% - соцопитування
    Президента Володимира Зеленського підтримує менше українців, ніж торік 

    Оцінка дій президента України у порівнянні з груднем істотно погіршилася

    В Україні за два місяці з 62 до 47 відсотків зменшилася частка тих, хто підтримує дії президента Володимира Зеленського.

    Про це йдеться у результатах Київського міжнародного інституту соціології від 27 лютого.

    Так, до Зеленського позитивно ставляться у лютому 47% опитаних, негативно — 24%. У порівнянні з даними грудневого опитування частка тих, хто ставиться до президента позитивно, зменшилася на 13% (у грудні — 60%).

    Водночас кількість тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10% (було 14%).

    Оцінили позитивно його дії як президента 47% опитаних українців, проти 62% у грудні. Водночас на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто його дії не схвалює (з 25% до 40%).

    КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 21 по 25 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

    Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

    соцопитування рейтинг Володимир Зеленський президент населення
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