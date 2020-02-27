Рейтинг Зеленського за два місяці впав на 13% - соцопитування

Про це йдеться у результатах Київського міжнародного інституту соціології від 27 лютого.

Так, до Зеленського позитивно ставляться у лютому 47% опитаних, негативно — 24%. У порівнянні з даними грудневого опитування частка тих, хто ставиться до президента позитивно, зменшилася на 13% (у грудні — 60%).

Водночас кількість тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10% (було 14%).

Оцінили позитивно його дії як президента 47% опитаних українців, проти 62% у грудні. Водночас на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто його дії не схвалює (з 25% до 40%).