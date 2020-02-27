Рейтинг Зеленського за два місяці впав на 13% - соцопитування
Оцінка дій президента України у порівнянні з груднем істотно погіршилася
Про це йдеться у результатах Київського міжнародного інституту соціології від 27 лютого.
Так, до Зеленського позитивно ставляться у лютому 47% опитаних, негативно — 24%. У порівнянні з даними грудневого опитування частка тих, хто ставиться до президента позитивно, зменшилася на 13% (у грудні — 60%).
Водночас кількість тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10% (було 14%).
Оцінили позитивно його дії як президента 47% опитаних українців, проти 62% у грудні. Водночас на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто його дії не схвалює (з 25% до 40%).
Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.