«Львівгаз збут» перерахував до держбюджету 53 млн грн невикористаних субсидій



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Сума невикористаних субсидій на рахунках клієнтів «Львівгаз збуту» цьогоріч у 6,4 рази менша в порівнянні з минулим роком

«Львівгаз збут» провів перерахунок залишків субсидій відповідно до постанови Кабміну. Впродовж опалювального сезону 2018-2019рр. у Львівській області субсидію за газ отримали 230 тис. споживачів на загальну суму 727,3 млн гривень. На початку травня невикористаними залишились 53 млн грн у 31 тисячі клієнтів компанії.

«Сума невикористаних субсидій на рахунках наших клієнтів цьогоріч у 6,4 рази менша, в порівнянні із минулим роком. Це пов’язано із тим, що субсидію, котра була призначена у 2019 році, споживачі отримують у монетизовану вигляді, тобто готівковій чи безготівковій формі», - зазначає директор «Львівгаз збуту» Павло Майк.

Починаючи від травня і до 1 жовтня поточного року здійснюється переоформлення субсидій на літній (неопалювальний) період. За запитами органів соцзахисту населення компанією передана інформація про наявність або відсутність боргу за 230 тис. особовими рахунками клієнтів. Нагадаємо, що при наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 грн і більше, житлова субсидія на наступний період не призначається, доки споживач не погасить борг або не укладе договір реструктуризації. Субсидіантам, які не мають боргів за житлово-комунальні послуги, субсидія на наступний період призначається без подання нових заяв та декларації.

З будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення. Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.