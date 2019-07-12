«Запоріжгаз Збут» перерахував до держбюджету 12 млн грн невикористаних субсидій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі наявної простроченої понад місяць заборгованості, загальна сума якої перевищує 340 грн, житлова субсидія на наступний сезон не призначається

ТОВ «Запоріжгаз Збут» перерахував до державного бюджету майже 12 млн грн субсидій, які клієнти компанії не використали за опалювальний період 2018-2019 рр. Цьогорічна сума повернення в чотири рази менше, ніж за попередній опалювальний період.

«Запоріжгаз Збут» здійснює перерахунок залишків субсидій за підсумками опалювального періоду згідно з постановою Кабінету міністрів України. Протягом опалювального сезону 2018-2019 рр. субсидію в безготівковій формі на газ в Запорізькій області отримали 118 тис. споживачів на загальну суму 281,3 млн грн.

«У цьому році на рахунках наших споживачів, після закінчення опалювального сезону, залишилося в 4 раз менше субсидій, ніж в минулому році. Таке зменшення невикористаної держдопомоги пов'язано з монетизацією», - каже директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колеснікова.

Списки субсидіантів із зазначенням суми невикористаної субсидії газопостачальна компанія передала управлінням з питань соціального захисту населення. Інформацію про стан особового рахунку після перерахунку субсидії клієнти можуть дізнатися в особистому кабінеті на сайті https://104.ua або безпосередньо з рахунків.

Нагадуємо, в разі наявної простроченої понад місяць заборгованості, загальна сума якої перевищує 340 грн, житлова субсидія на наступний сезон не призначається.

Якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон споживач документально підтвердить сплату заборгованості або укладе договір про її реструктуризацію - житлову субсидію буде відновлено.