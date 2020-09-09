У Зеленського розповіли, що далі робитимуть з мовним питанням



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Євгенія Кравчук запевнила, що питання про мову на порядку денному не стоїть

Соратники президента у парламенті обіцяють не спекулювати на мові під час кампанії на місцевих виборах

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук обіцяє, що кандидати від правлячої партії на місцевих виборах не будуть використовувати у своїй кампанії питання мови. В інтерв’ю «Главкому» соратниця президента зазначила, що й центральна влада попри заяви президента і глави парламенту, не мають наміру найближчим часом втручатися у мовне законодавство.

«Поки закон про мову розглядається в Конституційному суді і іншого варіанту, ніж дочекатися рішення, немає. Є довгий шлях, і ми будемо ним йти разом із Мінкультом. Буде серія національних круглих столів за різними темами – умовно кажучи, як розвивати гуманітарну політику. Але зараз якихось конкретних законопроєктів немає».

Кравчук також запевнила, що законопроєкт її одіозного колеги з фракції «Слуги народу» Бужанського тепер взагалі не на порядку денному, бо він втратив свою актуальність першого вересня, коли школи, де була російська мова викладання, перейшли на українську.

«Зворотного варіанту вже не буде. Але є робоча група на базі комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка займається складним законопроектом про нацменшини. І от там це питання могло би бути частково врегульовано, але ще немає навіть тексту цього проекту, лише каркас. На порядку денному він не стоїть і точно не буде використовуватися як якийсь елемент кампанії на місцевих виборах», – зазначила політик.

Нагадаємо, що Разумков анонсував зміни до мовного закону.

Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив можливості перегляду парламентом закону щодо квот української мови.