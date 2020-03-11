Разумков анонсував зміни до мовного закону



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Дмитро Разумков припустив можливість перегляду мовного закону в Раді

Один законопроект про перегляд мовного закону вже відправлений у профільний комітет

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков припускає можливість перегляду мовного закону в парламенті - принаймні один законопроект вже відправлений у профільний комітет.

Про це Разумков заявив в ефірі головного політичного ток-шоу на телеканалі «112 Україна».

«Стосовно закону про мову, є законопроекти, внесені народними депутатами, вони пройдуть комітет. Якщо я не помиляюся, як мінімум один з них пройшов комітет, я думаю, що вони потраплять до зали, а далі буде приймати рішення ВРУ», - зазначив спікер парламенту.

Сам Разумков заявив, що виступає наразі або російською, або українською мовами. Коли він не обіймав посаду спікера, він спілкувався російською – це була його принципова позиція, щоб довести, що російську мову в Україні ніхто не утискає, що немає необхідності в тому, щоб хтось приходив і захищав його права як російськомовного.

Разумков зазначив, що зараз, при виконанні обов'язків голови Верховної Ради, він говорить українською. Але якщо під час ефірів спікеру задають питання російською, він намагається відповідати цією мовою.

Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив можливості перегляду парламентом закону щодо квот української мови.