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    Замах на Закон про мову. Новий мовний омбудсмен зробив прогноз рішення Конституційного суду

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    <p>Тарас Кремень висловив сподівання, що україні не зловживатимуть мовним законом.</p> - Замах на Закон про мову. Новий мовний омбудсмен зробив прогноз рішення Конституційного суду

    Тарас Кремень висловив сподівання, що україні не зловживатимуть мовним законом.

    «Нинішній закон є одним з найкращих з тих, які були ухвалені парламентом 8 скликання», - Тарас Кремінь

    Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є одним з найкращих мовних законів, ухвалених у Європі. На цьому наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень в інтерв’ю «Главкому».

    «На мою думку, абсолютно не може бути рішення Конституційного суду про скасування закону про мову.  Тільки з тієї причини, що він повністю відповідає букві і духу Конституції України і її статті 10 про статус державної мови в Україні. Стосовно процедури я, як народний депутат 8 скликання прекрасно пам’ятаю, як довго розглядався цей документ, наскільки непростими були баталії. Але, на моє переконання, претензій бути не повинно. Ясно, що тут є місце політиці (у поданні 51 депутата до Конституційного суду), але що стосується формальних чинників то, думаю, нинішній закон є одним з найкращих з тих, які були написані не тільки парламентом 8 скликання. Він є одним з найкращих мовних законів, ухвалених у Європі», – підкреслив уповноважений із захисту державної мови.

    Тарас Кремень висловив сподівання, що україні не зловживатимуть мовним законом.

    Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.

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