У Зеленського сподіваються на підтримку ініційованих законів у Раді



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Представник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У штабі Зеленського наголосили, що після вступу на посаду новий президент подасть Раді пакет законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента і, можливо, про парламентську опозицію

У команді обраного за проміжними підсумками виборів 2019 президента України Володимира Зеленського сподіваються на те, що Верховна рада підтримає ті законопроекти, які він озвучував в ході виборчої кампанії. Про це на брифінгу заявив його представник штабу Дмитро Разумков, передає «РБК-Україна».

Разумков зазначив, що команда Зеленського вже давно веде роботу, напрацьовує концепцію політики нового президента, а також пише законопроекти, щоб після інавгурації він одразу приступив до ефективної роботи.

«Ми дуже сподіваємося, що український парламент підтримає ті законодавчі ініціативи, які озвучувалися Зеленським у рамках виборчої кампанії», - підкреслив Разумков.

Раніше у Зеленського назвали перші ініціативи після інавгурації. Зокрема, в його штабі наголосили, що відразу після вступу на посаду новий президент подасть Верховній раді пакет наступних законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента і, можливо, про парламентську опозицію.

Крім того, у Зеленського стверджують, що відповідні проекти майже готові.

Можливою датою інавгурації Зеленського після перемоги на президентських виборах 2019 є 28 травня. Передбачається, що на посаду президента він вступить після цієї дати, щоб новий глава держави не зміг розпустити Верховну Раду, оскільки до завершення її повноважень залишиться менше півроку.

Водночас, за інформацією «РБК-Україна», є й інше трактування законодавства, згідно з яким повноваження парламенту нинішнього скликання закінчаться 16 грудня - відповідно, розпустити його можна буде до 16 червня.

Зазначимо, ЦВК на 14:00 вже обробила 98,93% бюлетенів, за Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,21% українців, за Петра Порошенка - 24,47% українців.



