Експерти проаналізували підсумки виборів президента України
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Політологи проаналізували можливий прогноз ситуації
Сьогодні, 22 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулося прес-конференція на тему: «Підсумки виборів президента України».
Запрошені гості:
- Світлана Конончук, політолог, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень,
- Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог.
Учасники прес-конференції проаналізували перші результати виборів президента України, яка була особливість цієї кампанії, та можливий прогноз політичної ситуації.
Трансляцію дивіться тут:
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Зеленський Володимир Олександрович73.16%
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Порошенко Петро Олексійович24.52%
Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.
Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.