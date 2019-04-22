  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Експерти проаналізували підсумки виборів президента України

    • Розсилка
    Експерти проаналізували підсумки виборів президента України
    Фото: Главком

    Політологи проаналізували можливий прогноз ситуації

    Сьогодні, 22 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулося прес-конференція на тему: «Підсумки виборів президента України».

    Запрошені гості:

    • Світлана Конончук, політолог, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень,
    • Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог.

    Учасники прес-конференції проаналізували перші результати виборів президента України, яка була особливість цієї кампанії, та можливий прогноз політичної ситуації.

    Трансляцію дивіться тут: 

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.16%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.52%

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

    Читайте також
    Читайте також
    вибори Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ