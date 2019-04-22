Експерти проаналізували підсумки виборів президента України



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Фото: Главком

Політологи проаналізували можливий прогноз ситуації

Сьогодні, 22 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулося прес-конференція на тему: «Підсумки виборів президента України».

Запрошені гості:

Світлана Конончук, політолог, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень,

Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог.

Учасники прес-конференції проаналізували перші результати виборів президента України, яка була особливість цієї кампанії, та можливий прогноз політичної ситуації.

Трансляцію дивіться тут:

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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