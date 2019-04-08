У Зеленського заявили, що він більше не буде здавати аналізи

Про це під час брифінгу заявив представник штабу Зеленського, передає ZIK.

«Аналізи здані відповідно до чинного законодавства і процедури. Якщо у когось є сумніви, що вони якісь не дійсні, були якісь махінації, будь ласка, звертайтеся до відповідних органів — нехай вони з'ясовують», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що користувачі 8 квітня не можуть зайти на сторінку медичного центру Eurolab у Facebook.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

У клініці Eurolab вибачилися перед Зеленським за «не ту дату» в довідці з результатами аналізів.

Нагадаємо Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.