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    У Зеленського заявили, що він більше не буде здавати аналізи

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    У Зеленського заявили, що він більше не буде здавати аналізи

    Аналізи здані відповідно до чинного законодавства і процедури, зазначили у штабі Зеленського

    Кандидат у президенти Володимир Зеленський не буде більше здавати аналізи. Так відповіли в його штабі на пропозицію боксера Володимира Кличка пройти незалежну експертизу.

    Про це під час брифінгу заявив представник штабу Зеленського, передає ZIK.

    «Аналізи здані відповідно до чинного законодавства і процедури. Якщо у когось є сумніви, що вони якісь не дійсні, були якісь махінації, будь ласка, звертайтеся до відповідних органів — нехай вони з'ясовують», — сказав він.

    Раніше повідомлялося, що користувачі 8 квітня не можуть зайти на сторінку медичного центру Eurolab у Facebook.

    Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

    У клініці Eurolab вибачилися перед Зеленським за «не ту дату» в довідці з результатами аналізів.

    Нагадаємо Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

    Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.

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