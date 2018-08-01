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    У Зімбабве після президентських виборів відбулись масові заворушення

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    У Зімбабве після президентських виборів відбулись масові заворушення

    Війська, оснащені бронемашинами і військовим вертольотом, розігнали усіх протестувальників

    Щонайменше одна людина загинула унаслідок заворушень у столиці Зімбабве Хараре після проведення історичних президентських виборів.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на свідків.

    Після проведення виборів у країні 30 липня, на вулиці Хараре вийшли противники чинного президента — Еммерсона Мнангагви. Вони почали кидати у каміння у будівлі та підпалювати шини.

    Влада вивела на вулиці військових, які розігнали натовп протестувальників.

    Свідки повідомили Reuters, що одна людина загинула унаслідок сутичок учасників акції та поліції.

    Війська, оснащені бронемашинами і військовим вертольотом, розігнали усіх протестувальників.

    Зазначається, що акції протесту відбулись після того, як лідер руху «Рух за демократичні зміни», лідером якого є Нельсон Чаміза оголосив, що переміг на виборах.

    Нельсон Шаміса був головним конкурентом чинного президента Еммерсона Мнангагви. Офіційних результатів голосування наразі немає.

    30 липня у Зімбабве відбулись вибори президента: на дільниці прийшло 75% виборців. Уперше з 2002-го року на вибори допустили міжнародних спостерігачів. Офіційні результати мають оголосити за 5 днів після голосування.

    вибори
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