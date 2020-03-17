У зірки «Гри престолів» виявили коронавірус
Хівью закликав піклуватися один про одного, дотримуватись правил щодо безпечного захисту себе, громадськості та особливо тих, хто перебуває у групі ризику
У норвезького актора Крістофера Хівью, відомого за роллю Тормунда у серіалі «Гра престолів», виявили коронавірус.
Про це він повідомив в Instagram.
«На жаль, я сьогодні отримав позитивний тест на Covid-19, тобто коронавірус. Моя родина та я перебуватимемо на самоізоляції вдома стільки часу, скільки потрібно. Ми добре себе почуваємо - у мене лише легкі симптоми застуди. Є люди з більш високим ризиком, для яких цей вірус може бути смертельним діагнозом, тому я закликаю всіх вас бути обережними: мийте руки, тримайтеся на відстані 1,5 метра від інших, самоізолюйтеся; просто робіть все, що можете, щоб зупинити поширення вірусу», - заявив актор.
Хівью закликав піклуватися один про одного, дотримуватись правил щодо безпечного захисту себе, громадськості та особливо тих, хто перебуває у групі ризику.
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Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis, so I urge all of you to be extremely careful; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading. Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website, and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre-existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency
Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 883 осіб, а тих, хто помер – 7 174.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.
Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.
Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.