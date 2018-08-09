Учасниця Pussy Riot покинула Росію попри заборону на виїзд за кордон



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Марія Альохіна

Марія Альохіна летить в Единбург

Учасниці групи Pussy Riot Марії Альохіній вдалося вилетіти до Британії, незважаючи на те, що прикордонна служба ФСБ напередодні заборонила їй покидати Росію.

«Незважаючи на офіційну заборону покидати Росію, Марія Альохіна знайшла спосіб виїхати, і зараз летить в Единбург!» - йдеться в повідомленні Pussy Riot у Twitter.

Представники групи не уточнили, яким чином Альохіній вдалося обійти заборону на виїзд з країни.

Також повідомляється, що Альохіна в складі Pussy Riot має намір виступати на театральному фестивалі щодня з 10 по 19 серпня.

До слова, активісти Pussy Riot перервали фінал чемпіонату світу з футболу акцією «Міліціонер вступає в гру». Увечері 15 липня на початку другого тайму матчу між Францією та Хорватією чотири людини - Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ніка Нікульшина і видавець «Медіазони» Петро Верзілов - вибігли на поле стадіону «Лужники» в поліцейській формі. Їх майже відразу затримали і вивели з поля.