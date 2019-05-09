Учасники акції «Безсмертний полк» покладають квіти до Вічного вогню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції покладають квіти

Люди покладають квіти до Вічного вогню і розходяться

Учасники акції «Безсмертний полк» покладають квіти до пам’ятника «Вічний вогонь» у столичному парку Слави. Ті, хто вже поклав, розходяться.

Як повідомлялось, нардепи з «Опозиціного блоку», позафракційні проросійські парламентарі та екс-нардепи від Партії регіонів та Компартії приходили на сьогоднішню акцію, яка пройшла під гаслом «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» - аналог російсього «Безсмертного полку». Одним з її організаторів стала мати загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної Олена. Її, до речі, затримали ще до початку акції.

Ветеранам, які взяли участь в акції, роздали пакети з продуктами. У кульках чай, печиво та інші продукти.

У Києві сьогодні правопорядок забезпечують близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі. Всього ж у цей день було заявлено проведення чотирьох акцій.



