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    Учасники акції «Безсмертний полк» покладають квіти до Вічного вогню

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    Учасники акції покладають квіти - Учасники акції «Безсмертний полк» покладають квіти до Вічного вогню
    Учасники акції покладають квіти

    Люди покладають квіти до Вічного вогню і розходяться

    Учасники акції «Безсмертний полк» покладають квіти до пам’ятника «Вічний вогонь» у столичному парку Слави. Ті, хто вже поклав, розходяться.

    Як повідомлялось, нардепи з «Опозиціного блоку», позафракційні проросійські парламентарі та екс-нардепи від Партії регіонів та Компартії приходили на сьогоднішню акцію, яка пройшла під гаслом «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» - аналог російсього «Безсмертного полку». Одним з її організаторів стала мати загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної Олена. Її, до речі, затримали ще до початку акції.

    Ветеранам, які взяли участь в акції, роздали пакети з продуктами. У кульках чай, печиво та інші продукти.

    У Києві сьогодні правопорядок забезпечують близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі. Всього ж у цей день було заявлено проведення чотирьох акцій.

     Читайте також: В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні


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