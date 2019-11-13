Мисс Интернешнл 2019: яркие фото победительницы



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Победительницей стала представительница Азии. Известно, что она работает фармацевтом

В Японии состоялся 59 конкурс Мисс Интернешнл. Обладательницей титула в 2019 году стала представительница Таиланда.

Бинт Сиретхорн стала победительницей 59-го международного конкурса красоты «Мисс Интернешнл», который состоялся в Токио. Корону ей вручала победительница прошлого года — Марием Веласко из Венесуэлы.

Титул первой вице-мисс получила участница из Мексики Андреа Тоскано. Эвелин Наматову Каронде из Уганды заняла третье место. На четвертом оказалась колумбийская красавица Алехандра Венгоечея, а на пятом — девушка из Великобритании Харриотт Лейн.

О Сиретхорн, которая двумя месяцами ранее стала обладательницей титула «Мисс Таиланд», известно, что она освоила профессию фармацевта.

«Мисс Интернешнл» — один из наиболее популярных мировых конкурсов красоты. Он входит в четверку престижнейших мировых состязаний наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и «Мисс мира».

Джерело: kp.ua