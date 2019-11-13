  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Мисс Интернешнл 2019: яркие фото победительницы

    • Розсилка
    Мисс Интернешнл 2019: яркие фото победительницы
    instagram.com/bintsireethorn

    Победительницей стала представительница Азии. Известно, что она работает фармацевтом

    В Японии состоялся 59 конкурс Мисс Интернешнл. Обладательницей титула в 2019 году стала представительница Таиланда.

    Бинт Сиретхорн стала победительницей 59-го международного конкурса красоты «Мисс Интернешнл», который состоялся в Токио. Корону ей вручала победительница прошлого года — Марием Веласко из Венесуэлы.

    Титул первой вице-мисс получила участница из Мексики Андреа Тоскано. Эвелин Наматову Каронде из Уганды заняла третье место. На четвертом оказалась колумбийская красавица Алехандра Венгоечея, а на пятом — девушка из Великобритании Харриотт Лейн.

    О Сиретхорн, которая двумя месяцами ранее стала обладательницей титула «Мисс Таиланд», известно, что она освоила профессию фармацевта.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    instagram.com/bintsireethorn
    instagram.com/bintsireethorn
    instagram.com/bintsireethorn
    instagram.com/bintsireethorn
    instagram.com/bintsireethorn
    instagram.com/bintsireethorn
    instagram.com/bintsireethorn
    instagram.com/bintsireethorn

    «Мисс Интернешнл» — один из наиболее популярных мировых конкурсов красоты. Он входит в четверку престижнейших мировых состязаний наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и «Мисс мира».

    Джерело: kp.ua

    земля конкурс фотография Мисс Вселенная Таиланд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ