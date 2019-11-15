«Міс Україна Всесвіт» відмовили в американській візі



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26-річна Анастасія Суббота є професійною моделлю та займається веб-дизайном

Анастасія Суббота має летіти до США 27 листопада, тож ще має час, аби отримати візу

Переможниці конкурсу «Міс Україна Всесвіт»-2019 Анастасія Суббота, яка має представити країну на «Міс Всесвіт» 8 грудня в Атланті, відмовили в отриманні американської візи. Про це написала у Facebook голова оргкомітету конкурсу Анна Філімонова.

«Сьогодні переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт»-2019 Анастасія Суббота, яка повинна була представити Україну на престижному міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» 8 грудня в Атланті (США), отримала відмову в отриманні американської візи. Щоб участь України в світовому конкурсі все ж відбулася, я змушена звернутися з відкритим листом до Посольства США (U.S. Embassy Kyiv Ukraine )», - написала Філімонова.

Суббота має летіти до США 27 листопада, тож ще має час, аби отримати візу, проте для прискорення процесу та його позитивного рішення Філімонова вирішила звернутися до тимчасового повіреного Вільяма Тейлора.

Як відомо, 26-річна Анастасія Суббота є професійною моделлю та займається веб-дизайном.