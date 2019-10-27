Професії, що можуть викликати діабет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Високий ризик захворювання на діабет мають ті, хто працюють у нічні зміни, мають хронічний недосип та постійні стреси

Захворіти на діабет ІІ типу втричі більше за інших ризикують робітники на виробництві та професійні водії - дослідження

Вчені зі Швеції спільно з колегами з Каролінського інституту з'ясували, що представники деяких професій ризикують захворіти на діабет другого типу втричі більше за інших.

Експерти провели дослідження, під час якого проаналізували стан здоров'я більше чотирьох мільйонів людей, які народилися в період з 1937 року по 1979-й.

З'ясувалося, що в зоні підвищеного ризику опинилися робітники на виробництві та професійні водії.

А ось найрідше від діабету другого типу страждали викладачі вузів, фізіотерапевти і прибиральниці.

За словами вчених, високий ризик розвитку діабету у представників перерахованих вище професій пов'язана з нічними змінами, хронічним недосипом, постійними стресами. Вони рекомендують стежити за вагою, правильно харчуватися і збільшити фізичну активність.

За прогнозами ВООЗ, у 2025 році буде зареєстровано близько 500 мільйонів хворих на цукровий діабет.

Вважається, що в розвитку цукрового діабету другого типу основну роль грає генетична схильність. На розвиток захворювання також впливають погана екологія, малорухливий спосіб життя, фасфуд, стреси. Однак найважливішим фактором є ожиріння. Більше 80% пацієнтів з цукровим діабетом другого типу мають надлишкову вагу.

Симптомами захворювання є сильна спрага, сухість у роті, часте сечовипускання, підвищене почуття голоду, постійна слабкість і втома, дратівливість.