Ударні гелікоптери США продемонстрували свій потенціал на навчаннях у Німеччині



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Кожен ударний гелікоптер AH-64 може нести до 16 керованих ракет, а також працювати 30-мм гарматою (до 300 набоїв)

В рамках багатонаціональних міжнародних навчань Combined Resolve XII в ФРН свій потенціал показали 8 ударних гелікоптерів США AH-64, які належать до 1-ї авіаційної бригади 1-ї піхотної дивізії.

Про це пише ресурс Defense Blog.

Пілоти армійської авіації США показали здатність працювати озброєнням на відстань в 8 км, а також швидко і непомітно добиратися до поля бою, використовуючи рельєф місцевості і насадження.

Американські гвинтокрили показали також на полігоні в ФРН здатність швидко використовувати дані розвідки для знищення критично важливих цілей. Кожен ударний гелікоптер AH-64 може нести до 16 керованих ракет, а також працювати 30-мм гарматою (до 300 набоїв).

До слова, Чехія схвалила рішення про придбання 12 військових гелікоптерів від американської компанії Bell.