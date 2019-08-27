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    Ударні гелікоптери США продемонстрували свій потенціал на навчаннях у Німеччині

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    Ударні гелікоптери США продемонстрували свій потенціал на навчаннях у Німеччині

    Кожен ударний гелікоптер AH-64 може нести до 16 керованих ракет, а також працювати 30-мм гарматою (до 300 набоїв)

    В рамках багатонаціональних міжнародних навчань Combined Resolve XII в ФРН свій потенціал показали 8 ударних гелікоптерів США AH-64, які належать до 1-ї авіаційної бригади 1-ї піхотної дивізії.

    Про це пише ресурс Defense Blog.

    Пілоти армійської авіації США показали здатність працювати озброєнням на відстань в 8 км, а також швидко і непомітно добиратися до поля бою, використовуючи рельєф місцевості і насадження.

    Американські гвинтокрили показали також на полігоні в ФРН здатність швидко використовувати дані розвідки для знищення критично важливих цілей. Кожен ударний гелікоптер AH-64 може нести до 16 керованих ракет, а також працювати 30-мм гарматою (до 300 набоїв).

    До слова, Чехія схвалила рішення про придбання 12 військових гелікоптерів від американської компанії Bell. 

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