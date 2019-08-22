Чехія купить у США 12 військових гелікоптерів



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Гелікоптер Bell UH-1Y Venom

Прага збільшує витрати на оборону із 1,2% ВВП цього року до 2% в 2024 році

Республіка Чехія схвалила рішення про придбання 12 військових гелікоптерів від американської компанії Bell. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про багатоцільові гелікоптери Venom (8 одиниць) та ударні гвинтокрили Viper (4 одиниці). Вартість майбутньої покупки складає 622 млн. доларів або 14,5 млрд. чеських крон.

Відповідну угоду мають підписати до кінця 2019 року. Повністю реалізувати домовленість мають до кінця 2023 року. Даний крок дозволить реалізувати зобов’язання Праги щодо збільшення витрат на оборону із 1,2% ВВП цього року до 1,4% в 2021 році і до 2% в 2024 році.

Окремо армія Чехії хотіла б закупити 210 нових бойових машин піхоти для заміни старих радянських аналогів.

Навесні цього року, американська компанія MD Helicopters показала бойовий вертоліт MD969 Combat Explorer. Відмінною рисою нового вертольота стала відсутність рульового гвинта. Мова йде про використання так званої системи NOTAR, що передбачає компенсацію реактивного моменту від несучого гвинта за рахунок встановленого у хвості вентилятора і повітряних сопел, розміщених на хвостовій балці.

До слова, Україна отримала дві тисячі пістолетів-кулеметів MP-5 з Туреччини. Ще дві тисячі одиниць буде поставлено найближчим часом.