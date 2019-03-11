Угорщина допоможе у лікуванні ще 20 українським військовим



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Посол України в Угорщині Любов Непоп 11 березня зустрілася з міністром оборони Угорщини Тібором Бенкьо Фото: Facebook Любов Непоп

Посол подякувала за лікування в Угорщині українських поранених військовослужбовців

Угорщина готова прийняти на лікування ще 20 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп, яка зазначила, що 11 березня зустрілася з міністром оборони Угорщини Тібором Бенкьо.

«Подякувала за підтримку, яку Будапешт надає нашій державі у протидії російській агресії, та детально поінформувала про ситуацію на Сході України, в окупованому Криму, а також в районі Азовського моря і Керченської протоки. Окремо відзначила важливість міжнародної підтримки і для звільнення українських бранців Кремля та військовополонених моряків. Подякувала за лікування в Угорщині українських поранених військовослужбовців і за рішення на моє попереднє прохання продовжити цю практику, відповідно до чого угорська сторона висловила готовність прийняти на лікування ще 20 українських військових», - написала посол.

За її словами, міністр оборони Угорщини запевнив, що Угорщина і надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України, яку Будапешт сприймає не лише як сусіда, а і як дружню країну.

«Торкнулися і питання становища закарпатських угорців, відзначивши, що спільним інтересом є, щоб вони залишалися на своїй рідній землі і почувалися комфортно у своїй країні», - додала Непоп.

Посол зазначила, що поінформувала угорську сторону про результати розслідування підпалу офісу угорського культурного центру в Ужгороді минулого року, звинувачені в якому громадяни Польщі вже постали перед судом.