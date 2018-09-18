Угорщина не порушуватиме єдність в ЄС щодо антиросійських санкцій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будапешт знову критикує західну Європу за подвійні стандарти щодо РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро заявив про те, що Будапешт не має наміру порушувати єдність в ЄС щодо антиросійських санкцій.

Про це Петер Сіятро заявив в інтерв’ю виданню «Коммерсантъ».

При цьому, за його словами, Угорщина виступає за розумну дискусію щодо ефективності санкцій.

Окрім того, очільник угорського зовнішньополітичного відомства назвав подвійними стандартами те, що із одного боку країни західної Європи працюють із «Газпромом» щодо створення газогону «Північний потік 2», а із іншого - формально уряди цих країн виступають проти РФ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський союз намагається «шантажувати» угорський уряд через антиміграційний курс останнього.