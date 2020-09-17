Величезні черги на кордоні: консульство Угорщини дало пояснення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На міжнародних контрольно-пропускних пунктах «Чоп – Загонь» та «Астей – Берегшурань» утворилися великі затори

Основне право на в’їзд в Угорщину мають водії, котрі забезпечують міжнародні вантажні перевезення

Консульство Угорщини в Ужгороді пояснило причини затримки автомобілів на кордоні. За його даними, вся причина у документах громадян України та інших країн.

«Довготривале очікування та великі черги на міжнародних контрольно-пропускних пунктах «Чоп – Загонь» та «Астей – Берегшурань» у бік Угорщини утворилися з тієї причини, що в численних випадках документи громадян України та третіх країн, котрі бажають в’їхати та транзитом перетинати територію Угорщини, не відповідають вимогам правил протидії поширенню пандемії Covid 19! На жаль, кожен 7-й автомобіль з 10 повертають!» – повідомляють у консульстві.

За їхніми словами, основне право на в’їзд в Угорщину мають водії, котрі забезпечують міжнародні вантажні перевезення, при наявності у них відповідних офіційних дозволів. Таке ж право мають міжнародні пасажирські перевізники – водії рейсових автобусів, у котрих наявні відповідні офіційні ліцензії.

Однак це право не поширюється на водіїв мікроавтобусів, які не мають таких офіційних ліцензій.

Також з метою перетину транзитом на територію Угорщини можуть в’їжджати іноземні громадяни, які з достовірністю підтверджують наявність гарантованого права на в’їзд у цільову країну та доведуть, що для їх подорожі транзитування можливе саме територією Угорщини.

Отже, працівник прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, пересвідчується у відповідності заявленій меті подорожі фактично наявних ознак, перевіряє відповідність документів вимогам для виїзду в Шенгенську зону, а також стан здоров’я подорожуючих.

Прикордонник може відмовити у в'їзді та транзиті будь-кому, хто належить до його компетенції, його рішення не може бути оскаржене. Крім того, транзит можливий лише за маршрутом, визначеним угорською поліцією, і протягом максимально 24 годин.

«Отже звертаємо увагу Шановних Подорожуючих, якщо до цільової країни вашої подорожі маршрут пролягає територією інших країн, наприклад до Польщі (при наявності польської візи D), або до Молдови, не обирайте українсько-угорські контрольно-пропускні пункти задля зменшення заторів!», – повідомляють у консульстві Угорщини.

Нагадаємо, що на початку серпня в чергах на кордоні з Угорщиною застрягли майже 400 авто.

Джерело: Mukachevo.net