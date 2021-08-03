Угорщина почала видавати українцям в Ужгороді сертифікати Covid-вакцинації

Сертифікат можуть отримати ті українці, які вакцинувалися на території Угорщини

Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді почало видавати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу громадянам України. Їх можуть отримати люди, які вакцинувалися на території Угорщини, повідомляє пресслужба генконсульства.

«Тих осіб, котрі під час вакцинації для отримання картки зазначили адресу генерального консульства Угорщини в м. Ужгород, пластикова картка про щеплення яких уже надійшла до генерального консульства Угорщини в м. Ужгород, будемо повідомляти електронним листом або за номером телефону про дату та спосіб отримання картки», – йдеться повідомленні.

Зазначається, що для отримання картки потрібно мати при собі тримовний сертифікат А4 про щеплення проти Sars-COV-2/ Certificate of Sars-COV-2 vaccination / Сертифікат вакцинації від Sars-COV-2, виданий під час вакцинації, та дійсний закордонний паспорт, номер якого зазначено у сертифікаті.

Раніше повідомлялося, що Угорщина відкрила пункти вакцинації для іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. Зокрема, і для українців, які проживають на Закарпатті.

Як відомо, майже 3,7 млн українців отримали першу дозу Covid-вакцини.

Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

Як відомо, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.