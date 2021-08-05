«Україна – нова загроза»: Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону

«З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони ступити не повинна», – сказав білоруський диктатор

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактів його порушення. Про це він сказав 5 серпня на нараді з питань ситуації на кордоні, пише «БелТА».

«З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня чи з заходу, ступити не повинна. Як ви будете це робити – ось після цієї наради, обговоримо, – зберетеся у держсекретаря. Тут міністр МВС, міністр оборони. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури. Народ наш повинен почуватися спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові їх захистити», – сказав білоруський диктатор.

Лукашенко заявив, що його насторожують останні події на західних кордонах Білорусі, перш за все з Литвою і Польщею в тому числі через ситуацію з мігрантами.

Також Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, «якої раніше не було», а влада країни нібито проводить «антинародний курс».

«Я зібрав керівників майже всіх силових структур, щоб обговорити не лише ситуацію на кордоні, але і що відбувається навколо Білорусі. Перш за все, що стосується політики Північноатлантичного блоку НАТО в західному напрямку. У цьому контексті дуже важливо почути вашу точку зору про позицію братської нам України», – цитує Лукашенка його пресслужба.

«Народ близький, народ рідної, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід, на Схід йдуть, на Південь, неважливо. Це їхня справа – визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше», – резюмував Лукашенко.

Як відомо, днями у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.

Нагадаємо, 28 липня Держприкордонслужба підтвердила закриття кордону на в’їзд у Білорусь.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 липня заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною.

«Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – сказав Лукашенко.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

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