Річниця збройної агресії Росії проти Грузії: заява Міністерства закордонних справ
За даними грузинської сторони, в результаті збройного конфлікту в 2008 році загинули 407 осіб
8 серпня виповнюється 13 років із початку п’ятиденної російсько-грузинської війни, епіцентром якої стало збройне протистояння влади з сепаратистським рухом у грузинському регіоні Південна Осетія. У військових діях проти суверенної Грузії, крім незаконних збройних формувань, підтримуваних Кремлем, брали участь і регулярні частини армії РФ. Попри швидкоплинність, ця війна мала далекосяжні наслідки – для Південного Кавказу, Росії, Заходу і України.
2008 року російські війська незаконно перетнули грузинський кордон і просунулися в зону конфлікту в Південній Осетії. Росія звинуватила Грузію в «агресії проти Південної Осетії» і почала масштабне наземне, повітряне та морське вторгнення в Грузію з заявленою метою «задля примусу до миру». Росіяни кілька днів боролися з грузинськими силами в Південній Осетії і навколо неї, поки грузинські війська не відступили, зайнявши оборону навколо Тбілісі.
В Абхазії росіяни відкрили другий фронт, атакувавши в Кодорській ущелині на території Грузії. Російські ВМС блокували частину узбережжя Грузії. Російська авіація атакувала цілі за межами зони конфлікту, у всіх частинах Грузії.
12 серпня в Тбілісі прибули президенти України, Польщі, Литви та Естонії, а також прем’єр Латвії, щоб висловити солідарність грузинському народу.
Тодішній президент Франції Ніколя Саркозі домовилися 12 серпня з тодішнім главою Росії Дмитром Медведєвим про припинення вогню.
За даними грузинської сторони, в результаті збройного конфлікту в 2008 році загинули 407 осіб, 169 з яких були військовослужбовцями, 14 – співробітниками МВС, а 224 – цивільні особи. Постраждали і отримали поранення понад 1,7 тисячі осіб.
Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву у зв’язку з 13-ю річницею збройної агресії Російської Федерації проти Грузії.
«Внаслідок зухвалої загарбницької політики РФ, яка систематично нехтує нормами міжнародного права, суверенні території Грузії – Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія – тривалий час знаходяться під російською окупацією. Україна вкотре підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами», – повідомили у МЗС.
Українські дипломати також додали, що: «Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій».
«Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію з метою виконання нею своїх зобов’язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, виведення військових підрозділів з окупованих територій Грузії – Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії – та здійснення інших заходів з демілітаризації та деокупації цих грузинських територій», – резюмували у відомстві.
Нагадаємо, сім західних країн – Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія – закликали Росію відкликати визнання «незалежності» Південної Осетії і Абхазії і вивести війська з регіонів. Відповідну заяву членів Радбезу ООН приурочено до річниці агресивних дій РФ у 2008 році.
Зазначимо, у липні Офіс Зеленського знову потрапив у скандал. Тепер через «кордон» з Абхазією.
19 липня президент України Володимир Зеленський побував на лінії окупації з Абхазією.
«В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян», – сказав президент. Зеленський також запевнив, що Україна і Грузія є дружніми державами і стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність і суверенітет один одного, тому будуть спільно працювати для деокупації своїх територій і реалізації прагнень.