Річниця збройної агресії Росії проти Грузії: заява Міністерства закордонних справ

2008 року російські війська незаконно перетнули грузинський кордон і просунулися в зону конфлікту в Південній Осетії

За даними грузинської сторони, в результаті збройного конфлікту в 2008 році загинули 407 осіб

8 серпня виповнюється 13 років із початку п’ятиденної російсько-грузинської війни, епіцентром якої стало збройне протистояння влади з сепаратистським рухом у грузинському регіоні Південна Осетія. У військових діях проти суверенної Грузії, крім незаконних збройних формувань, підтримуваних Кремлем, брали участь і регулярні частини армії РФ. Попри швидкоплинність, ця війна мала далекосяжні наслідки – для Південного Кавказу, Росії, Заходу і України.

2008 року російські війська незаконно перетнули грузинський кордон і просунулися в зону конфлікту в Південній Осетії. Росія звинуватила Грузію в «агресії проти Південної Осетії» і почала масштабне наземне, повітряне та морське вторгнення в Грузію з заявленою метою «задля примусу до миру». Росіяни кілька днів боролися з грузинськими силами в Південній Осетії і навколо неї, поки грузинські війська не відступили, зайнявши оборону навколо Тбілісі.

В Абхазії росіяни відкрили другий фронт, атакувавши в Кодорській ущелині на території Грузії. Російські ВМС блокували частину узбережжя Грузії. Російська авіація атакувала цілі за межами зони конфлікту, у всіх частинах Грузії.

12 серпня в Тбілісі прибули президенти України, Польщі, Литви та Естонії, а також прем’єр Латвії, щоб висловити солідарність грузинському народу.

Тодішній президент Франції Ніколя Саркозі домовилися 12 серпня з тодішнім главою Росії Дмитром Медведєвим про припинення вогню.

Російські війська тимчасово окупували грузинські міста Зугдіді, Сенакі, Поті та Горі, утримуючи ці райони за межами припинення вогню. Росіяни зруйнували більшість етнічних грузинських сіл в Південній Осетії і несуть відповідальність за етнічну чистку грузин і військові злочини. Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії від Грузії 26 серпня, і грузинський уряд розірвав дипломатичні відносини з Росією. Росія в основному завершила виведення військ з незаперечних частин Грузії 8 жовтня.

За даними грузинської сторони, в результаті збройного конфлікту в 2008 році загинули 407 осіб, 169 з яких були військовослужбовцями, 14 – співробітниками МВС, а 224 – цивільні особи. Постраждали і отримали поранення понад 1,7 тисячі осіб.

Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву у зв’язку з 13-ю річницею збройної агресії Російської Федерації проти Грузії.

«Внаслідок зухвалої загарбницької політики РФ, яка систематично нехтує нормами міжнародного права, суверенні території Грузії – Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія – тривалий час знаходяться під російською окупацією. Україна вкотре підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами», – повідомили у МЗС.

Українські дипломати також додали, що: «Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій».

«Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію з метою виконання нею своїх зобов’язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, виведення військових підрозділів з окупованих територій Грузії – Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії – та здійснення інших заходів з демілітаризації та деокупації цих грузинських територій», – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, сім західних країн – Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія – закликали Росію відкликати визнання «незалежності» Південної Осетії і Абхазії і вивести війська з регіонів. Відповідну заяву членів Радбезу ООН приурочено до річниці агресивних дій РФ у 2008 році.

Зазначимо, у липні Офіс Зеленського знову потрапив у скандал. Тепер через «кордон» з Абхазією.

19 липня президент України Володимир Зеленський побував на лінії окупації з Абхазією.

«В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян», – сказав президент. Зеленський також запевнив, що Україна і Грузія є дружніми державами і стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність і суверенітет один одного, тому будуть спільно працювати для деокупації своїх територій і реалізації прагнень.