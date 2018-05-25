Угорщина вимагає, щоб у НАТО переглянули політику щодо «небезпечної України»

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Угорський уряд доводить, що «реформування України провалилося»

Уряд Угорщини офіційно ініціював в НАТО перегляд всіх програм підтримки України.

Про це повідомляє «Європейська правда».

За інформацією видання, під час першого засідання оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном був ухвалений документ «Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України».

Цей документ був направлений до керівництва Альянсу та до всіх держав-союзників. У ньому угорський уряд доводить, що «реформування України провалилося».

«Українська держава ослабла до тієї міри, що тепер вона не здатна виконувати свої базові зобов’язання, в тому числі забезпечувати верховенство права та здійснювати ефективне економічне, соціальне та політичне управління», - йдеться у документі.

Уряд Орбана також наголошує, що Україна не досягла успіху «попри безпрецедентний рівень політичної підтримки та фінансової допомоги». Також у документі говориться, що Україна «становить небезпеку для сусідів».

На цій підставі Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

«Щоби зберегти стабільність у регіоні на східному кордоні Альянсу, НАТО має адаптувати свою політику щодо України до цих нових обставин», - підкреслюється в документі.

При цьому Будапешт готовий відмовитися від всіх своїх звинувачень, якщо Україна не буде застосовувати мовну норму освітнього закону для національних меншин кран-членів НАТО (в тому числі – угорської меншини на Закарпатті).

Нагадаємо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».

Джерело: Європейська правда