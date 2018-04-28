Сійярто заперечив чутки про «руку Кремля» у мовному конфлікті з Україною
- Вчора, 07:00
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Сійярто зауважив, що Угорщина очікує більшого вияву солідарності з боку НАТОГолова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Ми з обуренням найрішучіше відкидаємо кампанію брехні, котру запустили українські політики, згідно з якою на політику Угорщини стосовно України може бути якийсь російський вплив», – заявив у Брюсселі міністр Сійярто.
Він додав, що угорський уряд у своїх діях керується наміром домогтися того, щоб Київ якнайшвидше відмовився від законів, які «дискримінують права 150 тисяч закарпатських угорців».
Сійярто зауважив, що Угорщина очікує більшого вияву солідарності з боку НАТО. Він вважає, що альянс практично «робить українцям поблажку» через їхню геополітичну позицію.
Міністр наголосив, що проведення самітів Україна-НАТО залежить не від угорців, а «виключно від українців».
Нагадаємо, Угорщина вже втретє заблокувала комісію Україна - НАТО, висловлюючи таким чином претензії щодо мовної статті українського закону про освіту.
28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.
Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.