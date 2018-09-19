Угорські дипломати в Берегово можуть стати персонами нон грата - Безсмертний



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Безсмертний зауважив, що в ситуації у Береговому є дві складові – міжнародна та внутрішньо-українська

Безсмертний назвав видачу українцям угорських паспортів «порушенням двосторонніх угод і закону України»

Якщо підтвердиться факт видачі угорських паспортів громадянам України, дипломати Консульства Угорщини в Берегово мають бути оголошені персонами нон грата.

Про це на прес-конференції у Чернівцях заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«Якщо це правда, то дипломати, які це організували, мають бути визнані персонами нон грата. Це порушення двосторонніх угод і закону України», - сказав він.

Безсмертний зауважив, що в цій ситуації є дві складові – міжнародна та внутрішньо-українська. Перша показує «повний провал у стосунках Україна-Угорщина та Україна-Румунія». Друга демонструє стосунки української держави та громади, там теж треба шукати порозуміння.

«Якщо заявлений шлях до Європейського союзу, будь ласка, в питаннях, пов’язаних з правами етнічних, тим більше автохтонних груп, виконайте ті угоди, які підписали, ратифікували і визнали. Тоді таких питань не буде. А якщо подібні речі повторяться, на те є спеціальні служби, які мають це діло присікати», - переконаний політик.

Відповідаючи на питання, що б Безсмертний зробив, якби став президентом, політик сказав: «Я запросив би до себе представників національних меншин і запропонував виробити умови, при яких їм буде комфортно тут жити та працювати, а не паспорти отримувати».

На уточнююче запитання, чи взяв би він у свою команду міністра закордонних справ Павла Клімкіна, Безсмертний зазначив: «Міністр має бути міністром. Навіть якщо президент – колишній глава МЗС, міністр не має перетворюватися на його секретаря з питань зовнішньої політики. Очевидно, що це слабина. Я все життя працював з людьми, які займають позицію, і кажуть: «Пане президенте, ви тут не праві, треба робити ось так!». А просто підспівувати – я категоричний противник цього. На жаль, якщо доведеться таке рішення приймати, буде запропонована інша кандидатура».

Нагадаємо, що 19 вересня ЗМІ оприлюднили відео, на якому у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.