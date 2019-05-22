  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Указ про призначення секретаря РНБО вже підписано - заступник глави АП

    • Розсилка
    Сергій Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом - Указ про призначення секретаря РНБО вже підписано - заступник глави АП
    Сергій Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом

    За словами Рябошапки, указ про призначення буде опубліковано найближчим часом

    Президент Володимир Зеленський прийняв рішення призначити екс-міністра фінансів  Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

    «Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний», - сказав заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка в коментарі Liga.net.

    За словами Рябошапки, указ про призначення буде опубліковано найближчим часом. Можливо навіть до кінця середи, 22 травня.

    Як відомо, Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

    Раніше глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

    Першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Зеленського. 

     Читайте також: Андрій Богдан - адвокат широкого профілю. Хто очолив адміністрацію президента (Досьє)
    Читайте також
    МВФ економіка Мінекономіки політика Володимир Зеленський президент Андрій Богдан Руслан Рябошапка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ