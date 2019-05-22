Указ про призначення секретаря РНБО вже підписано - заступник глави АП



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Сергій Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом

За словами Рябошапки, указ про призначення буде опубліковано найближчим часом

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення призначити екс-міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

«Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний», - сказав заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка в коментарі Liga.net.

За словами Рябошапки, указ про призначення буде опубліковано найближчим часом. Можливо навіть до кінця середи, 22 травня.

Як відомо, Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Раніше глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Зеленського.