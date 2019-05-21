Богдан розповів, чию кандидатуру розглядають на посаду секретаря РНБО
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Данилюка вважають фахівцем, який зможе провести ряд реформ
Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Про це Андрій Богдан повідомив в ефірі телеканалу «112-Україна».
«Щодо Олександра Данилюка, так, дійсно, він розглядається на посаду голови РНБО. Проте, чи буде прийнята ця кандидатура президентом, поки що остаточно невідомо», — сказав Богдан.
За його словами, «це одна з кандидатур нашої команди».
«На мій погляд це високий спеціаліст, який може провести необхідні реформи саме в сфері оборони, в сфері закупок озброєння і в сфері саме менеджерських рішень, які там потрібні нові, ми вважаємо, що Міністерство оборони і РНБО мають очолювати не професійні військові, там мають бути менеджери з достатньою довірою західних партнерів, з рівнем знань саме матеріального забезпечення армії і проведення максимально якісних змін саме технічного, збройного забезпечення нашої армії», — наголосив Богдан.
21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.
Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.
Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.
На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.
Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.