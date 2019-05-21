Богдан розповів, чию кандидатуру розглядають на посаду секретаря РНБО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Данилюк



Данилюка вважають фахівцем, який зможе провести ряд реформ

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це Андрій Богдан повідомив в ефірі телеканалу «112-Україна».

«Щодо Олександра Данилюка, так, дійсно, він розглядається на посаду голови РНБО. Проте, чи буде прийнята ця кандидатура президентом, поки що остаточно невідомо», — сказав Богдан.

За його словами, «це одна з кандидатур нашої команди».

«На мій погляд це високий спеціаліст, який може провести необхідні реформи саме в сфері оборони, в сфері закупок озброєння і в сфері саме менеджерських рішень, які там потрібні нові, ми вважаємо, що Міністерство оборони і РНБО мають очолювати не професійні військові, там мають бути менеджери з достатньою довірою західних партнерів, з рівнем знань саме матеріального забезпечення армії і проведення максимально якісних змін саме технічного, збройного забезпечення нашої армії», — наголосив Богдан.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.