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    Богдан розповів, чию кандидатуру розглядають на посаду секретаря РНБО

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    <small>Олександр Данилюк</small> <div><small style="box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 11.2px; line-height: inherit; color: #4a4a4a; font-family: roboto, sans-serif; text-align: center;"><br /></small></div> - Богдан розповів, чию кандидатуру розглядають на посаду секретаря РНБО
    Олександр Данилюк

    Данилюка вважають фахівцем, який зможе провести ряд реформ

    Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    Про це Андрій Богдан повідомив в ефірі телеканалу «112-Україна».

    «Щодо Олександра Данилюка, так, дійсно, він розглядається на посаду голови РНБО. Проте, чи буде прийнята ця кандидатура президентом, поки що остаточно невідомо», — сказав Богдан.

    За його словами, «це одна з кандидатур нашої команди».

    «На мій погляд це високий спеціаліст, який може провести необхідні реформи саме в сфері оборони, в сфері закупок озброєння і в сфері саме менеджерських рішень, які там потрібні нові, ми вважаємо, що Міністерство оборони і РНБО мають очолювати не професійні військові, там мають бути менеджери з достатньою довірою західних партнерів, з рівнем знань саме матеріального забезпечення армії і проведення максимально якісних змін саме технічного, збройного забезпечення нашої армії», — наголосив Богдан.

    21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

    Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів. 

    На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. 

    Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.

     Читайте також: Андрій Богдан - адвокат широкого профілю. Хто очолив адміністрацію президента (Досьє)
    РНБО адвокат військові президент озброєння Андрій Богдан
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