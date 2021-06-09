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    Україна буде вимагати репарації від Росії

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    Уряд оприлюднив&nbsp;Стратегію зовнішньополітичної діяльності України - Україна буде вимагати репарації від Росії
    Уряд оприлюднив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України
    Фото з відкритих джерел

    Україна має намір домагатися деокупації Криму та виплати компенсацій

    Стратегія зовнішньополітичної діяльності України припускає, що перегляд відносин з Росією можливий після припинення збройної агресії та виплати репарацій. Лише тоді Київ готовий перейти до політики мирного співіснування. Про це йдеться в стратегії, яка була прийнята на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

    У документі закріплено, що Україна у своїй зовнішній політиці на російському напрямку буде домагатися припинення збройного конфлікту і повернення тимчасово окупованих територій. При цьому передбачається, що це відбудеться не скоро, і до цього Київ прагнутиие скоротити залежність від торгівлі з Москвою.

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    «Очевидними умовами перегляду відносин з Російською Федерацією і переходу від конфронтації до «мирного співіснування» повинні бути припинення РФ агресії проти України і повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, заподіяну України внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України», – йдеться в документі.

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    Теги: Крим Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна Україна окуповані території
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    Україна буде вимагати репарації від Росії