Україна буде вимагати репарації від Росії

Україна має намір домагатися деокупації Криму та виплати компенсацій

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України припускає, що перегляд відносин з Росією можливий після припинення збройної агресії та виплати репарацій. Лише тоді Київ готовий перейти до політики мирного співіснування. Про це йдеться в стратегії, яка була прийнята на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

У документі закріплено, що Україна у своїй зовнішній політиці на російському напрямку буде домагатися припинення збройного конфлікту і повернення тимчасово окупованих територій. При цьому передбачається, що це відбудеться не скоро, і до цього Київ прагнутиие скоротити залежність від торгівлі з Москвою.

(для перегляду натисніть на зображення)

«Очевидними умовами перегляду відносин з Російською Федерацією і переходу від конфронтації до «мирного співіснування» повинні бути припинення РФ агресії проти України і повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, заподіяну України внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України», – йдеться в документі.

Читайте також: