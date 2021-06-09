Білий дім вкрай негативно відреагував на спотворення Офісом Зеленського змісту розмови із Байденом – ЗМІ

У США не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим

У Вашингтоні – і в Білому домі, і в Раді нацбезпеки, і в Державному департаменті – вкрай негативно сприйняли спотворення змісту розмови Володимира Зеленського і Джо Байдена в повідомленні на сайті президента України. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на американські джерела.

«Втім як і неприємні висловлювання Зеленського на адресу Байдена і Сполучених Штатів у його інтерв'ю напередодні телефонного дзвінка президента США. За словами наших джерел, у Вашингтоні не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим «ексцесом виконавця», схильні розцінювати це як свідому маніпуляцію Банкової і ставлять під сумніви надійність України як партнера Сполучених Штатів», – пише видання.

Авторка публікації зазначає, що тепер є всі підстави вважати, що анонсований візит Зеленського в США навряд чи буде безхмарним. Якщо, звичайно, відбудеться.

«Вашингтон не забарився продемонструвати своє глибоке розчарування поведінкою Банкової: за нашою інформацією, зустріч Юрія Вітренка з радником Держдепу Шолле була демонстративно скасована саме через фортелі Банкової», – підкреслює журналістка.

«Чому вивішування на сайт неузгодженого з американськими партнерами тексту – це погано? Тому, що, видаючи бажане за дійсне, Банкова по суті примусила американців зробити спростування, причому вустами самої ж Банкової, випнувши при цьому перед зустріччю Байдена й Путіна той факт, що Вашингтон сьогодні не готовий ні підтримати в Альянсі надання Україні ПДЧ, ні дати нашій країні якісь гарантії безпеки. І все ж це було відоме наперед», – йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що Зеленський вважає «несуттєвим» то, що Офіс президента був змушений відредагувати в тексті його розмови з американським президентом Джо Байденом слова про підтримку надання Україні ПДЧ в НАТО.

Нагадаємо, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

У початковій версії повідомленні Банкової йшлося, що «президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня».

Однак у повідомленні Білого дому, яке було оприлюднено приблизно о 3 годині ночі за київським часом, не повідомлялося, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ Україна в НАТО.

«Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис», – заявив представник американської Ради національної безпеки редакції Axios.

Тепер в пресрелізі Офісу президента України текст сформульований так: «Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі».

Нагадаємо, що експосол України в США прокоментував розмову Зеленського і Байдена і назвав її позитивним сигналом. Водночас Валерій Чалий наголосив, що треба дочекатися «американського варіанта офіційного викладу суті розмови» Зеленського і Байдена.

Раніше також повідомлялося, що після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським.