Їздив Донбасом та агітував за «референдум» «ДНР». Ексдепутат отримав вирок

Обвинувачений визнав вину і сказав, що у 2014 році підтримував створення на окремих територіях України так званої «Новоросії»

Великоновосілківський районний суд Донецької області визнав винним колишнього депутата Великоновосілківської районної ради у посяганні на територіальну цілісність України і призначив п’ять років тюрми, які замінено на три роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 червня.

Протягом квітня-травня 2014 року ексдепутат виступав на мітингах перед мешканцями Донецької області, закликаючи їх підтримати так звану «ДНР».

«На сегодняшний день все силовые структуры, которые, которые находятся на территории района, переподчинены. Оружие есть. Есть самое главное оружие - народ. Лучшего оружия еще никто не придумал, не выдумал… Не будет управлять районом «Донецкой республики» один человек. Будет управлять коллегиальный орган - совет «Донецкой народной республики». Как он будет выглядеть этот совет, будем еще в процессе корректировать», – обіцяв політик громаді смт Велика Новосілка.

Крім цього, обвинувачений долучився до організації «загально обласного референдуму» про підтримку «Акту про проголошення державної самостійності «Донецької народної республіки» у селах Комар, Іскра, Зелений гай. Після завершення псевдореферендуму ексдепутат зібрав так звані бюлетені і передав їх невстановленим особам.

У суді чоловік визнав вину і підтвердив: під час мітингу він звернувся до людей із закликом про необхідність опору владі України та створення територіальних громад району з безпосереднім підпорядкуванням «Донецькій народній республіці». Пояснив, що на той час підтримував створення на окремих територіях України так званої «Новоросії».

Водночас прокурор в судовому засіданні заявив, що зібрано достатньо доказів, які доводять вину обвинуваченого за ч. 2 ст. 110 КК України. Натомість попросив суд призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі без конфіскації майна зі звільненням від відбування покарання та призначенням іспитового терміну.

Окремо у суді була зачитана характеристика обвинуваченого. За відгуками сусідів, ексдепутат підтримує з усіма хороші стосунки; у конфліктних ситуаціях з сусідами не помічений, а навпаки – дружелюбний.

Суд погодився з призначенням умовного терміну покарання для колишнього депутата. Також на користь держави з нього стягнуто 3 тис. грн витрат на проведення лінгвістичної експертизи.