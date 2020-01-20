Україна цього року відкриє посольство в Албанії
Сьогодні чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама прибув в Україну з офіційним робочим візитом
Україна має намір у 2020 році відкрити посольство у Тирані в Албанії.
Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рами пресконференції.
«Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тирані. Ми довгий час над цим працювали, ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам бути ближче одна до одної», - зазначив Пристайко.
Як відомо, 1 січня 2020 року головування в ОБСЄ перейшло від Словаччини до Албанії.
Еді Рама під час представлення пріоритетів Албанського головування 9 січня у Відні повідомив, що свій перший візит як чинний голова ОБСЄ здійснить в Україну.
Албанія, перебравши 1 січня головування в ОБСЄ на 2020 рік, назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування.
Протягом 2019 року в Організації з безпеки і співпраці в Європі головувала Словаччина.