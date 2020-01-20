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    Україна цього року відкриє посольство в Албанії

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    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував відкриття українського посольства в Албанії&nbsp; - Україна цього року відкриє посольство в Албанії
    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував відкриття українського посольства в Албанії 

    Сьогодні чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама прибув в Україну з офіційним робочим візитом

    Україна має намір у 2020 році відкрити посольство у Тирані в Албанії.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рами пресконференції.

    «Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тирані. Ми довгий час над цим працювали, ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам бути ближче одна до одної», - зазначив Пристайко.

    Міністр також розраховує, що нинішній рік стане «роком розквіту» відносин між Україною та Албанією.
    Нагадаємо, глава ОБСЄ, прем'єр-міністр, міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама 20-21 січня вперше відвідує Україну.

    Як відомо, 1 січня 2020 року головування в ОБСЄ перейшло від Словаччини до Албанії.

    Еді Рама під час представлення пріоритетів Албанського головування 9 січня у Відні повідомив, що свій перший візит як чинний голова ОБСЄ здійснить в Україну.

    Албанія, перебравши 1 січня головування в ОБСЄ на 2020 рік, назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування.

    Протягом 2019 року в Організації з безпеки і співпраці в Європі головувала Словаччина.

    ОБСЄ міністр посольство Україна Вадим Пристайко Албанія
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