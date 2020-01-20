Україна цього року відкриє посольство в Албанії



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував відкриття українського посольства в Албанії

Сьогодні чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама прибув в Україну з офіційним робочим візитом

Україна має намір у 2020 році відкрити посольство у Тирані в Албанії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рами пресконференції.

«Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тирані. Ми довгий час над цим працювали, ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам бути ближче одна до одної», - зазначив Пристайко.

Міністр також розраховує, що нинішній рік стане «роком розквіту» відносин між Україною та Албанією.