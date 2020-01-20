Гончарук розповів, які кадрові зміни відбудуться у Кабміні



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук Фото: РБК-Україна

Глава уряду розповів про намір ввести до складу Кабміну посаду віце-прем’єра з розвитку громад

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує найближчим часом провести кадрові зміни в уряді.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканал «Україна 24».

«Так нові призначення і кадрові зміни (в Кабміні — ред.) будуть. Одне я вже підписав і передав до парламенту — це міністр розвитку громад. Людину на цій позиції буде замінено. Інші призначення теж будуть», — розповів Гончарук.

Крім того, прем’єр розповів про намір ввести до складу Кабміну посаду віце-прем’єра з розвитку громад.

За словами Гончарука, ця посада необхідна для координації при створенні громад по всій країні та проведення в них виборів восени.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

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