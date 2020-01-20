  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Грабовський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Україна на початку 2020 року: абрис проблем

    • Сергій Грабовський

      Політичний аналітик

    • Розсилка
    Україна на початку 2020 року: абрис проблем

    Річ у тім, що кланово-олігархічна система не лише не захиталася, а й зміцніла'

    Початок нового року традиційно є часом підбиття підсумків і побудови прогнозів перебігу прийдешніх подій. Очевидно, варто скористатися вже відпрацьованими журналістськими технологіями, ведучи мову про Україну-2020. Ясна річ, має йтися про Україну та світ, адже об’єктивно Українська держава стала одним із ключових вузлів європейської та світової політики.

    Одне з популярних запитань, на яке вже кілька тижнів відповідають журналісти та експерти, звучить приблизно так: «Які події минулого року, на вашу думку, найбільше змінили світ і Україну?» Щодо світу, то тут, очевидно, може бути багато думок, залежно від точки зору. Під київським оглядом, як на мене, головним видається нове посилення радикально-антидемократичних сил і держав на просторі від Тихого до Атлантичного океанів, від Північної Кореї і до Лівії та Венесуели, за активної участі путінської Росії і за слабкої здатності (якщо не сказати більше) світової демократії протистояти цьому процесу. Тобто на загал світ змінюється на гірше, начебто поволі, майже непомітно — але змінюється. Це зачіпає й Україну; номінально демократичні вибори, які мали наслідком повну зміну владних персонажів на загальнодержавному рівні, водночас не надто сприяли утвердженню справжньої, відповідальної демократії.

    Справа навіть не в персоналіях новітніх можновладців — публічних і тіньових. Справа в тому, що кланово-олігархічна система не тільки не захиталася, а й зміцніла. Практично всі ключові гравці на владних посадах є наразі її представниками. А перебіг передвиборчої кампанії наочно довів: більшість тих виборців, які з’явилися на дільниці, віддають голоси за тих, на кого вкаже олігархічне телебачення. І якщо комік Зеленський був реальною фігурою, хоча і з нульовим політичним досвідом, то чи не 90% депутатів від його віртуальної партії «Слуга народу» як були ніким, так і залишаться ніким. Номінальні законодавці не пишуть закони — вони лише голосують за те, що їм спускають «згори». Щоправда, іноді можуть і не проголосувати — у номінально президентській фракції утворилося декілька груп, які працюють на тих чи інших олігархів і виконують команди своїх «благодійників», які, за повідомленнями мас-медіа і соціальних мереж, платять депутатам у конвертах чималі додаткові кошти.

    До речі: знаковим і надзвичайно небезпечним стало те, що вперше за 30 років, відтоді, коли парламентські вибори в Україні набули демократичних рис, взяло участь у цих виборах менше, ніж половина громадян із правом голосу. А монобільшість у Верховній Раді сформована «Слугою народу», яка здобула голоси лише 22% усього електорату. «Торжество демократії»...

    Іще одне популярне запитання формулюється зазвичай так: «Кого ви вважаєте героєм і антигероєм року?» Як на мене, відповідь тут проста. З весни 2014 року триває війна, яка стала наслідком російської агресії, частина української території окупована. Російська загроза нікуди не зникла, об’єктивно вона торкається кожного громадянина України, усвідомлює він це чи ні. А для когось ця війна вилилася в особисту трагедію. Тож героєм року є український солдат та всі, хто допомагає йому боротися з ворогом і боронити державні інтереси. А антигероєм варто назвати всіх тих, хто пішов на змову з агресором, пішов на колаборацію, на зраду. На жаль, в Україні є такі політичні сили, в тому числі у парламенті й урядових структурах. Коли відбуваються міжнародні перемовини, то згадані сили помітно активізуються та намагаються всіляко послабити українські позиції. А в інший час вони «просто» агітують на олігархічному телебаченні за мир будь-якою ціною, тобто — за капітуляцію перед Кремлем. На жаль, президент Порошенко не боровся чи майже не боровся з «п’ятою колоною», а президент Зеленський продовжує цю самогубну щодо держави лінію. Чи зміниться щось на краще в цьому плані у 2020 році? Не знаю.

    А загалом виходить так: хоч що скажи, то буде правда. Чи бодай частина правди. Скажи, що наразі «Україна перебуває у четвертому вимірі» — і це правда. Скажи, що нині визначилися такі собі «перпендикулярні паралелі українського буття» — і це буде правда. Ну, а сказати, мовляв, «політичні процеси в Україні у 2019 році були неоднозначними, і в 2020 році залишаться такими» — значить, нічого не сказати, крім чогось надзвичайно банального.

    Схоже, сьогодні Україна наче зависла між «тут» і «там». Із владних верхів’їв щедро злітають гучні обіцянки, а справи тим часом разюче відрізняються від слів. Скільки разів українцям обіцяли: от-от уряд підпише угоду з МВФ, і держава отримає дешеві та вигідні кредити. Нарешті, президент заявив: угоди досягнули! Правда, невдовзі виявилося, що раніше за весну її не підпишуть, і то в найкращому разі, бо над наче «досягнутою» угодою ще працювати й працювати, оскільки вона не містить гарантій щодо приборкання сваволі олігархів... І ще одна заява президента: ура, ми маємо півмільярда від ЄС! Виявляється, їх теж немає, вони будуть після підписання угоди з МВФ. Тим часом уряд змушений був нахапати боргів під високі відсотки, під облігації державної позики. А 2020 рік критичний у сенсі виплати зовнішніх боргів...

    Отож є проблема: попри істотне зміцнення гривні щодо світових валют, ціни тримаються — і на імпорт, і на внутрішню продукцію не падають. Бізнес відчуває політико-економічну нестабільність, очікує на майже неминучу кризу, яка буде викликана підтримкою наближених до влади (і злитих із нею) олігархів, яким чхати на українські національні інтереси. А така криза неминуче перетвориться на «гарячі» розбірки всередині країни, до яких неодмінно долучиться й Путін. Ну, а якщо до всього цього додадуться масштабні геополітичні катаклізми плюс різкий стрибок угору цін на нафту (а значить, у перспективі й на газ)... Отож — стабільна нестабільність України вже у найближчі місяці здатна перетворитися на щось зовсім інше, і порятунок за кризових обставин може виявитися можливим передусім зусиллями громадянського суспільства й армії, а не чинних політичних еліт.

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС телебачення МВФ газ вибори війна Путін імпорт бізнес ціни партії держава Україна президент уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ