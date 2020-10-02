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    SkyUp вирішив поки не літати в Єреван

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    SkyUp призупиняє польоти до Єревана через погіршення ситуації - SkyUp вирішив поки не літати в Єреван
    SkyUp призупиняє польоти до Єревана через погіршення ситуації

    Наразі скасовані рейси, що були заплановані на 2 та 5 жовтня

    Український лоукостер SkyUp заявив, що тимчасово припиняє польотну програму за маршрутом Київ – Єреван – Київ. Про це йдеться в повідомленні перевізника.

    «SkyUp продовжував виконувати рейси доки це залишалось безпечним, проте зараз у Вірменії повідомили про використання систем ПВО поблизу столиці. В таких умовах авіаперевізник не може ставити під загрозу життя пасажирів. Безпека – наш безумовний пріоритет», - йдеться в повідомленні.

    Наразі скасовані рейси, що були заплановані на 2 та 5 жовтня. Щодо подальших польотів рішення буде ухвалюватись залежно від розвитку подій. Щойно ситуація в регіоні стабілізується, авіаційне сполучення буде відновлено.

    Пасажири, які вже придбали квитки на рейси PQ401/402 KBP-EVN на 2 чи 5 жовтня, мають можливість:

    • отримати відшкодування вартості квитка (на баланс пасажира в особистому кабінеті або за запитом до контакт-центру на [email protected]);
    • безкоштовно змінити дату на рейси, починаючи з 9 жовтня;
    • скористатись спеціальним рейсом Київ – Тбілісі – Київ (5 жовтня) із організацією трансферного зеленого коридору з Тбілісі до Єревана наземним транспортом. Про умови та час здійснення даного рейсу ми поінформуємо наших пасажирів додатково.

    Також в авіакомпанії просять усіх пасажирів, які планують летіти з Києва до Єревана, або у зворотному напрямку, регулярно перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах МЗС та українських посольств у Вірменії та Азербайджані.

    Між іншим, 29 вересня повідомлялося, що SkyUp вирішила не скасовувати рейсів до Вірменії

    МЗС Вірменія Єреван авіаперевезення Нагорний Карабах SkyUp безпека
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